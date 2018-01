Confiança do consumidor na Alemanha deve manter tendência de alta em fevereiro

Frankfurt, 25 - O índice de confiança do consumidor da Alemanha elaborado pelo instituto GfK subiu para 11 na pesquisa de fevereiro, de 10,8 na leitura de janeiro. O dado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a manutenção do índice em 10,8, e sugere que a confiança manterá a tendência de alta no segundo mês do ano.



Segundo o GfK, os consumidores iniciam 2008 de forma "extremamente otimista", uma vez que esperam que a economia e suas finanças pessoais mantenham a solidez.



O GfK utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.