Maggi diz que julgamento de Lula 'não contaminará' economia

Zurique, 24 - O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, acredita que a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "não contaminará" a economia nacional e que a população está "madura" para entender a decisão do Poder Judiciário. Ao retornar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, e estabelecer base na cidade de Zurique, a delegação brasileira evitou o contato do presidente Michel Temer com a imprensa. Mas seus ministros e representantes deram o recado.



"A previsibilidade é boa para a economia e estamos maduros para aceitar isso. As instituições e a população estão maduras", declarou Maggi. "A vida segue, continua, sem grandes problemas na política", disse. Para o ministro, "o Brasil merece tranquilidade para trabalhar".



O deputado Beto Mansur, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, também comentou a condenação. "Lógico que precisamos respeitar a lei, mas é uma coisa muito chata. Não gosto de tripudiar. Ele saiu de seu mandato com um índice positivo. Para mim, que o conheço, esse é um momento triste e desagradável", disse.



(Jamil Chade)