Rodrigo Maia demonstra confiança com privatização da Eletrobras

Brasília, 24 - Presidente da República em exercício, o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao sair do encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, demonstrou estar confiante com o projeto de privatização da Eletrobras. Ele ainda afirmou à imprensa que, em torno do tema, também há uma preocupação com a revitalização do rio São Francisco.



Segundo ele, há "toda condição de até abril, final do semestre" autorizar a privatização e a venda das ações da Eletrobras. "Somado a isso, a possibilidade de atender a preocupação do Nordeste, que é de que forma que se pode financiar a revitalização do rio São Francisco", completou Maia. "Vamos aprovar a privatização", acrescentou.



Na segunda-feira, o Diário Oficial da União (DOU) publicou a mensagem de envio ao Congresso Nacional do projeto de lei sobre a privatização da Eletrobras.



A proposta foi assinada pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira, depois de reunião com os ministros de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e da Fazenda, Henrique Meirelles.



(Amanda Pupo)