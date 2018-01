BC da Argentina reduz taxa básica de juros em 0,75 ponto porcentual, para 27,25%

São Paulo, 23 - O Banco Central da República Argentina (BRCA) reduziu nesta terça-feira a taxa básica de juros da economia em 0,75 ponto porcentual, de 28% para 27,25%. A instituição se comprometeu ainda em levar a inflação ao nível de 15% em 2018.



A instituição comentou que a redução da taxa de juros ocorre no contexto de ajuste da meta de inflação no país. No final de dezembro, a instituição anunciou o alvo de 15% para 2018, 10% em 2019 e 5% em 2020. O BC argentino atrasou em um ano o compromisso de ter o nível de preços em 5%.



"Neste contexto de novas metas e uma proteção de preços regulados mais moderada, ainda que os indicadores de alta frequência apresentem sinais mistos, o BCRA considera que o viés de contração atual da política monetária é ainda algo elevado", diz o comunicado da instituição.



Ao comentar o futuro da política monetária, a instituição disse que "será cautelosa na adequação da política monetária diante do novo horizonte de desinflação, sempre buscando que a evolução da desinflação seja compatível com a trajetória buscada".



(Mateus Fagundes)