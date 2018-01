Ministro do MDIC irá a Bruxelas discutir acordo entre Mercosul e UE

Brasília, 23 - O ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, vai este mês a Bruxelas (Bélgica), onde participará de reunião ministerial para a negociação do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. A informação consta de despacho no Diário Oficial da União (DOU). A viagem do ministro ocorrerá no período de 28 a 31 de janeiro.



Marcos Jorge está no comando do MDIC desde o início deste mês, no lugar de Marcos Pereira, que deixou o cargo oficialmente no último de 5.



Marcos Pereira, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e um dos líderes do Partido Republicano Brasileiro (PRB), pediu demissão ao presidente Michel Temer "por razões pessoais".



O ex-ministro tem dito nos bastidores que precisa reestruturar o partido nacionalmente para as eleições de 2018 e que poderá ser candidato a deputado federal pela sigla.



(Luci Ribeiro)