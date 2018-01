IFI prevê déficit do governo central de 2017 em R$ 126 bi, abaixo da meta

Brasília, 22 - A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal prevê que o governo central deve registrar em dezembro déficit primário em torno de R$ 24 bilhões. Se o dado se confirmar, o déficit no ano passado ficará em R$ 126 bilhões, abaixo da meta fiscal atual, que é de déficit de R$ 159 bilhões, e inferior também à meta original fixada para o ano, que era de R$ 139 bilhões, mas foi alterada em setembro. Os dados foram divulgados nesta tarde de segunda-feira, 22.



A instituição destaca que o resultado do ano passado foi melhor do que em 2016 principalmente pelo desempenho da receita primária líquida (+2,6%, em termos reais), mas também conta com leve redução na despesa total (-0,8%, em termos reais)



Na comparação com dezembro de 2016, o déficit do mês é consideravelmente inferior (R$ 24 bilhões, em 2017, contra R$ 64,3 bilhões, em 2016, já considerada a inflação no período). No entanto, a IFI ressalta que os dois resultados foram influenciados por eventos atípicos, com impacto negativo em 2016 e positivo em 2017.



Segundo a instituição, esses eventos atípicos em dezembro de 2016 foram: transferências a Estados e municípios elevadas por causa da divisão dos recursos repatriados, o que reduziu a receita primária líquida do mês; e o pagamento de sentenças judiciais e precatórios, que, em 2017, foi antecipado para maio e junho.



Já em dezembro de 2017, os eventos atípicos ficam por conta de: receita de concessões e permissões nas áreas de petróleo e gás natural (R$ 8,5 bilhões) e infraestrutura aeroportuária (R$ 4,5 bilhões); restituição ao Tesouro Nacional de precatórios não sacados na rede bancária (R$ 2,9 bilhões); e receitas de parcelamentos especiais, os chamados Refis, com impacto estimado em R$ 2 bilhões.



(Luci Ribeiro)