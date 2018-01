Mercado projeta alta de 1,00% para o PIB em 2017, indica Focus

Brasília, 22 - Os economistas do mercado financeiro projetam uma alta de 1,00% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, conforme o Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, atualizado na manhã desta segunda-feira, dia 22.



O porcentual é levemente abaixo do verificado na semana passada (1,01% de alta). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o dado oficial do PIB de 2017 apenas em março deste ano.



Mais cedo, o Relatório Focus manteve suas projeções para o PIB em 2018. A expectativa de alta para o Produto Interno Bruto este ano seguiu em 2,70%. Há um mês, a perspectiva estava em 2,68%. Para 2019, o mercado elevou a previsão de alta do PIB de 2,80% para 2,99%. Quatro semanas atrás, a expectativa era de 2,89%.



(Fabrício de Castro)