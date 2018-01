Temer assina projeto de lei para privatizar Eletrobras

Usina de Angra 3, no Rio de Janeiro, uma das usinas administradas pela Eletrobras

O presidente Michel Temer (MDB) assinou nesta sexta (19) projeto de lei que propõe a venda da Eletrobras.

A proposta, que ainda será encaminhada ao Congresso na segunda-feira, prevê que o governo tenha uma "golden share", que dá poder de veto, e determina a limitação de 10% do poder de voto para qualquer acionista que detenha participação acionária superior a este limite.



Pelo texto, a privatização se dará por meio do aumento do capital social da empresa, que oferecerá novas ações na bolsa e, com isso, a participação dos atuais acionistas será diluída.