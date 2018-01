Sindigás: mesmo com queda, GLP Industrial está 27,68% maior que preço externo

Rio, 19 - O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que a queda anunciada nesta sexta-feira, 19, pela Petrobras para o GLP Industrial e Comercial ainda deixa o produto acima dos preços internacionais. Segundo o Sindigás, o valor do produto destinado a embalagens maiores que 13 quilos ficará 27,68% acima da paridade de importação.



A Petrobras anunciou que vai reduzir a partir do sábado, 20, o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) utilizado pelas indústrias e comércio, em 6,3%. De acordo com o Sindigás, a redução nas refinarias deve variar entre 5,8% e 6,9%, dependendo do polo de suprimento.



"O Sindigás reforça que falta ainda uma política de preços para o GLP industrial, o que aumenta a diferença de preços entre o GLP residencial e o industrial e ainda o ágio cobrado pela Petrobras em relação ao preço praticado no mercado internacional para o produto, destinado aos setores Comércio e Indústria - os que mais vêm sofrendo com a crise econômica", afirmou o Sindigás em nota.



(Denise Luna)