É preciso trabalhar para Brasil ir 'cada vez mais para a frente', diz Meirelles

Brasília, 19 - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a população ainda tem muito receito de "voltar atrás" e que é preciso trabalhar para que o Brasil vá "cada vez mais para a frente". As declarações foram dadas em entrevistas a rádios cristãs e regionais.



Meirelles é possível candidato à Presidência da República e tenta defender o legado de que foi o responsável pela recuperação da economia. "O Brasil está vivendo um momento histórico e pode mudar de rota. As coisas melhoraram, a inflação caiu, mas ninguém ainda está totalmente confiante", afirmou.



O ministro, que nos últimos meses tem se aproximados de representantes de evangélicos, deu na quinta-feira uma entrevista para 17 veículos de TVs cristãos e regionais. Cada emissora fará transmissões em horários, dias e formatos diferentes.



Nos trechos transmitidos nesta sexta-feira, 19, pelas TVs Minas Brasil e Rio Preto, o ministro disse ainda que eleições democráticas são importantes para a população ter a oportunidade de escolher seus candidatos.



Perguntado sobre as perspectivas para a mineração, Meirelles disse que a economia mundial vai bem e que isso é importante para aumentar a demanda para o setor.



Meirelles cumprimentou ainda o Estado de Minas Gerais pelo crescimento: "Estamos juntos."



(Lorenna Rodrigues)