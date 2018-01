Aníbal diz que presidente parece muito 'determinado' a aprovar Previdência

São Paulo, 18 - O presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal (PSDB), deixou nesta tarde de quinta-feira, 18, o escritório do presidente Michel Temer. Após passar cerca de uma hora e meia no local, o tucano afirmou que conversou sobre reforma da Previdência com o peemedebista e disse que Temer pareceu muito "determinado" em aprová-la.



De saída do prédio onde fica o escritório, no bairro do Itaim-Bibi, Aníbal afirmou que esta foi mais uma visita de cortesia e que os dois discutiram vários outros assuntos. A possibilidade de uma aliança entre os partidos na disputa à presidência este ano foi um deles, admitiu o tucano, acrescentando, no entanto, que o assunto ainda está verde e que o tema deve começar a ser mais debatido co mais intensidade depois do carnaval. "Até lá, é tudo muito fogo de palha."



(Marcelo Osakabe)