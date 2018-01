Regras para baixar juros do cheque especial

BRASÍLIA - Depois que o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, declarou que os bancos assumiram o compromisso de adotar novas regras para o cheque especial com o objetivo de reduzir os juros aos clientes, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira que a sua Pasta participa das discussões.





"A Fazenda está contribuindo para o debate, mas não há nenhuma medida especifica definida", disse Meirelles ao deixar o edifício do Ministério da Fazenda. "A Fazenda está contribuindo para o debate, mas não há nenhuma medida especifica já definida", disse Meirelles ao deixar o edifício do Ministério da Fazenda. "O BC está estudando várias medidas", complementou.Ele disse ainda que acha importante a iniciativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) de estudar medidas para ajudar na redução dos juros. "Acho importante a queda da taxa dos juros do cheque especial, que está muito elevada. Acho importante esse trabalho", afirmou.