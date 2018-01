Meirelles viaja para Londres e Davos esta semana

Brasília, 17 - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, viaja nesta semana para Davos (Suíça), onde participa do Fórum Econômico Mundial. Antes, Meirelles passará por Londres (Reino Unido) para ter reunião com o ministro que cuida da Fazenda e das Finanças daquele país.



A ida de Meirelles está marcada para esta sexta-feira, 19, e o retorno ao Brasil, na próxima sexta (26). As informações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).



(Luci Ribeiro)