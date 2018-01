FGV: IPC-S acelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de janeiro

São Paulo, 17 - O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou em seis das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de janeiro em relação à primeira leitura do mês, divulgou a instituição nesta quarta-feira, 17. No geral, o IPC-S avançou de 0,31% para 0,47% entre os dois períodos.



Por região, o IPC-S apresentou acréscimo na taxa de variação de preços em Salvador (-0,17% para -0,13%), Belo Horizonte (0,07% para 0,28%), Recife (0,30% para 0,37%), Rio de Janeiro (0,61% para 0,65%), Porto Alegre (0,33% para 0,74%) e São Paulo (0,39% para 0,58%).



A única exceção, de acordo com a FGV, foi Brasília, capital na qual a taxa de variação arrefeceu de 0,18% para 0,14% no período.



(Thaís Barcellos)