China anuncia que corte de compulsório bancário deverá entrar em vigor dia 25

Pequim, 17 - O Banco do Povo da China (PboC, o BC chinês) anunciou hoje que o corte de compulsório bancário anunciado em setembro do ano passado deverá entrar em vigor no próximo dia 25.



Em setembro, o BC chinês decidiu reduzir o montante de reservas que determinados bancos locais precisam manter na autoridade monetária entre 0,5 e 1 ponto porcentual, de forma a impulsionar a liberação de empréstimos para pequenas empresas e sustentar o crescimento. Na ocasião, o PBoC não havia fornecido uma data específica para a medida entrar em vigor.



Nesta semana, o PBoC tem injetado recursos no mercado financeiro diante do recente aperto nas condições de liquidez. Fonte: Dow Jones Newswires.