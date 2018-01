BNDES busca soluções tecnológicas para MPMEs

Rio, 16 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai lançar nesta quarta-feira, 17, uma consulta pública para selecionar soluções tecnológicas de fintechs. O objetivo é investigar alternativas existentes no mercado que se enquadrem em quatro tipos de serviços que o banco deseja oferecer às empresas de menor porte: educação financeira, análise de crédito, matching de soluções financeiras e leilões reversos de crédito para financiamento.



Com isso, o banco espera melhorar o perfil de crédito das micro, pequenas e médias empresas (MPME) e ampliar o acesso desse grupo de empreendedores ao financiamento, além de profissionalizar a gestão financeira.



"Para participar, exige-se que a ferramenta atenda a pelo menos 50% dos requisitos listados para cada assunto pretendido, que a empresa seja constituída legalmente e registrada como sociedade limitada ou sociedade anônima e que a solução esteja disponível operacionalmente no mercado há pelo menos um ano", informou o BNDES em comunicado.



(Fernanda Nunes)