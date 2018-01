Investimentos da China no exterior caem 29,4% em 2017

Petrobras anuncia queda de 0,60% no preço da gasolina e recuo de 0,40% no diesel

Petrobras anuncia queda de 0,60% no preço da gasolina e recuo de 0,40% no diesel

Petrobras bate recorde de produção em 2017, com 2,15 milhões de barris por dia

Petrobras bate recorde de produção em 2017, com 2,15 milhões de barris por dia

Mão de obra e materiais sobem menos e arrefecem inflação da construção no IGP-10

Mão de obra e materiais sobem menos e arrefecem inflação da construção no IGP-10

Alimentos mais caros pressionam inflação ao consumidor no IGP-10 de janeiro

Alimentos mais caros pressionam inflação ao consumidor no IGP-10 de janeiro

Inflação anual do Reino Unido desacelera para 3% em dezembro

Inflação anual do Reino Unido desacelera para 3% em dezembro

Funcionários fazem greve por atraso de salários no RN

Funcionários fazem greve por atraso de salários no RN

Conta dos Estados sai do azul para rombo de R$ 60 bi

Conta dos Estados sai do azul para rombo de R$ 60 bi