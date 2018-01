BC chinês empresta o equivalente a US$ 61,7 bilhões em crédito de médio prazo

Pequim, 15 - O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) informou que emprestou 398 bilhões de yuans (US$ 61,7 bilhões) a bancos por meio de sua linha de crédito de médio prazo nesta segunda-feira.



O juro dos empréstimos, que vencem em um ano, foi de 3,25%, igual ao de operação semelhante anterior, segundo comunicado do PBoC.



O BC chinês também revelou que injetou hoje 150 bilhões de yuans através de acordos de recompra reversa em suas operações diárias do mercado monetário.



Recentemente, a liquidez bancária geral na China sofreu forte retração devido a uma série de fatores, incluindo pagamentos de impostos e o vencimento de alguns empréstimos de curto prazo, explicou o PBoC.



As injeções têm o objetivo de garantir condições estáveis de liquidez no sistema bancário, concluiu o BC chinês. Fonte: Dow Jones Newswires.