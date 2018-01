Novos empréstimos na China caem a 584,4 bilhões de yuans em dezembro

Pequim, 12 - Os bancos chineses liberaram 584,4 bilhões de yuans (US$ 90 bilhões) em novos empréstimos em dezembro, segundo dados publicados hoje pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês).



O resultado é bem menor que o volume de 1,12 trilhão de yuans registrado em novembro e ficou também significativamente abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 965 bilhões de yuans em novos empréstimos.



O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, diminuiu para 1,14 trilhão de yuans (US$ 175,56 bilhões) em dezembro, de 1,6 trilhão de yuans no mês anterior.



Já a base monetária da China (M2) teve acréscimo anual de 8,2% em dezembro, o menor já registrado, após subir 9,1% em novembro. Analistas esperavam avanço bem maior no mês passado, de 9,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.