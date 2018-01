Marun diz que não se surpreendeu com rebaixamento da nota de crédito do País

Brasília, 11, 11 - O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, disse que "não se surpreendeu" com o rebaixamento da nota de crédito do País pela S&P Global, na noite desta quinta-feira, 11. Segundo o ministro, a reforma da Previdência é "imprescindível para que contas públicas tenham um mínimo de saúde", o afetaria positivamente a nota do Brasil.



Marun acredita que, se o governo não tivesse "a mais absoluta certeza da sua necessidade (da reforma), não estaríamos agora, às vésperas de eleição, mexendo com coisa tão polêmica". Para o ministro, as mudanças na Previdência seriam a "grande vitória" de uma gestão que já alcançou grandes feitos na economia.



(Tânia Monteiro)