China demonstra preocupação com atitude protecionista dos EUA

Pequim, 11 - O Ministério de Comércio da China demonstrou preocupação com a postura de protecionismo comercial dos EUA depois que Washington rejeitou o plano da chinesa Ant Financial de comprar a empresa norte-americana de transferência de fundos MoneyGram.



"Lamentamos ver planos de fusão de uma empresa chinesa nos EUA serem bloqueados devido às chamadas questões de segurança nacional", afirmou Gao Feng, porta-voz do ministério, durante coletiva hoje.



Segundo Gao, a China é contrária a imposição de restrições a investimentos estrangeiros por motivos de segurança nacional.



No começo deste mês, um painel do governo dos EUA barrou a aquisição da MoneyGram pela Ant Financial, num acordo que era estimado em US$ 1,2 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.