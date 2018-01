Produção de petróleo da Venezuela atinge menor nível desde 2003

São Paulo, 10 - A alta dívida da Venezuela, as falhas em infraestrutura e nos equipamentos e demissões em massa de trabalhadores atrasaram em décadas a indústria de petróleo do país sul-americano, e há poucas chances de reviravolta, de acordo com a S&P Global Platts. Com isso, a produção de óleo venezuelano está no menor nível desde 2003, após ter caído, em dezembro, para 1,7 milhão de barris por dia.



Segundo a S&P Global Platts, a produção da Venezuela atingiu o menor nível desde agosto de 1989 caso não sejam contabilizados os meses afetados por greve. A consultoria ressalta que a falta de protocolos de segurança pode causar acidentes na atividade de refino no país, enquanto os recentes movimentos da estatal PdVSA no mercado dão sinal negativo sobre a empresa para os investidores.



(Victor Rezende)