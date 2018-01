Em vídeo, Temer também destaca IPCA de 2017 e tenta criar onda positiva

Brasília, 10 - Depois de exaltar o resultado do IPCA de 2017 em reunião com economistas, de participar da Voz do Brasil reforçando o discurso, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo nas redes sociais para tentar aproveitar o dado e criar uma onde positiva. O governo está enfrentando um desgaste por conta do imbróglio judicial em torno na indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, que está liminarmente barrada pela Justiça.



"Não poderíamos ter melhor notícia para começar 2018. O IBGE acaba de divulgar que fechamos 2017 com a menor inflação desde 1999", disse Temer no vídeo, citando que o IPCA de 2017 ficou em 2,95%, abaixo da menor meta do Banco Central, que era de 3%. "Estou feliz de poder anunciar que cumprimos em 2017 o compromisso de recuperar a nossa economia da recessão mais profunda de sua história", destacou. "Quando assumimos, há um ano e meio, a inflação estava, todos se lembram, em mais de 10%."



Assim como fez no discurso aos ministros da área econômica em reunião nesta quarta=feira, 10, Temer reconheceu que inflação baixa é resultado da queda dos preços dos alimentos, graças ao recorde da safra de grão, mas disse que ela é resultado do trabalho do governo. "É fruto também de nossa equipe de governo ter tomado decisões econômicas corretas e equilibradas", disse.



O presidente disse ainda no vídeo que com os preços mais baixos nos supermercados os salários têm melhor poder de compra e as famílias podem consumir mais. "Isso reaquece a economia, gerando mais crescimento da produção e mais empregos. Uma realidade que está demonstrada nos números", afirmou. "Trabalhamos muito e vamos continuar trabalhando para garantir mais prosperidade a todos os brasileiros", concluiu o presidente.



(Carla Araújo)