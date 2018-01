Vendas de cimento no País caem 6,4% em 2017; setor espera alta em 2018

São Paulo, 10 - As vendas de cimento no País atingiram 53,8 milhões de toneladas em 2017, queda de 6,4% em relação ao ano anterior, de acordo com dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). Com isso, as vendas no triênio 2015-2017 acumulam retração de 24,2%.



Em dezembro de 2017, as vendas atingiram 4,0 milhões de toneladas, com queda de 6,4% em relação a igual mês do ano anterior.



O presidente do SNIC, Paulo Camillo Penna, avaliou que, apesar de negativos, os resultados indicam uma desaceleração da retração da demanda por cimento. "Apesar de este resultado mostrar o terceiro ano consecutivo de diminuição no consumo, observamos uma sensível melhora nos últimos meses", declarou.



O sindicato espera resultados melhores neste ano. O SNIC estima que as vendas de cimento em 2018 cresçam entre 1% e 2%. A retomada do crescimento econômico brasileiro e a melhora na massa salarial real e na oferta de crédito habitacional são vistos como elementos favoráveis para o setor este ano.



(Dayanne Sousa)