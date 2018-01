Resultado do leilão do Rodoanel mostra o Estado com projetos sólidos, diz Artesp

São Paulo, 10 - O diretor geral da Artesp, Giovanni Pengue, comemorou o resultado do leilão do trecho Norte do Rodoanel, realizado nesta quarta-feira, 10, à tarde. "Mostra o Estado de São Paulo com projetos sólidos e em busca de inovações nos editais", disse a jornalistas após o certame.



Questionado sobre o número de empresas participantes no leilão - duas, a vencedora EcoRodovias e o grupo italiano Atlantia -, Pengue avaliou que a quantidade não é algo que importa. "Queríamos empresas sérias. Nos três processos, empresas sérias participaram com excelentes ofertas", afirma, incluindo em seu comentário não só o leilão de hoje, mas também as licitações de rodovias realizadas no ano passado. "Atingimos o objetivo que buscávamos. Clareza no processo, atração de novos players, empresas sérias e competentes, e com resultados de ágios incontestáveis."



Com relação ao lote Rodovias do Litoral Paulista, próximo projeto da Artesp a ir a leilão, o diretor explicou que o escopo do projeto foi revisado, por isso acabou não saindo no ano passado, como estava previsto. "Nossa expectativa é fechar os estudos para talvez já anunciar uma nova audiência publica e consulta publica no começo de 2018."



Ele afirma que o projeto Rodovias do Litoral Paulista é mais complexo, com obras importantes a serem feitas e impacto ambiental grande.



Para o próximo edital, o pacote "base" de inovações desta etapa de concessões paulistas, como a instalação de Wi-Fi e câmeras inteligentes nas rodovias, deverá ser mantido. Novos mecanismos contratuais para mitigar riscos também poderão ser adotados, considerando as especificidades do projeto.



(Letícia Fucuchima)