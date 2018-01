Inflação do México sobe 0,59% em dezembro

São Paulo, 09 - O índice de preços ao consumidor (IPC) do México subiu 0,59% em dezembro, na comparação com o mês anterior, pouco acima da previsão de alta de 0,58% dos analistas consultados pelo Wall Street Journal. Com isso, o acumulado do ano ficou em 6,77%, a maior taxa desde 2000, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Geografia (Inegi) do país.



O núcleo do IPC, que exclui energia e frutas frescas e vegetais, subiu 0,42%, abaixo das expectativas dos analistas, que previam aumento de 0,46%. A taxa em doze meses subiu para 4,87%. (Flavia Alemi, com informações da Dow Jones Newswires - flavia.alemi@estadao.com)