Desemprego na zona do euro atinge menor nível desde janeiro de 2009

Londres, 09 - A taxa de desemprego da zona do euro caiu de 8,8% em outubro para 8,7% em novembro, atingindo o menor nível desde janeiro de 2009, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.



Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam manutenção do indicador, em 8,8%. Em novembro, o número de desempregados na região sofreu queda de 107 mil. Fonte: Dow Jones Newswires.