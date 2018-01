Fazenda nomeia novo secretário executivo do Confaz

Brasília, 09 - O Ministério da Fazenda trocou o secretário executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O novo titular é Bruno Pessanha Negris, que é assessor da pasta e foi nomeado no lugar de Manuel dos Anjos Marques Teixeira, exonerado do cargo a pedido. As respectivas portarias de nomeação e exoneração estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 9.



(Luci Ribeiro)