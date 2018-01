Meirelles: expectativa e esforço é que novo presidente encontre País muito melhor

Brasília, 08 - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 8, que a expectativa é de que o próximo presidente eleito encontre, em 2019, um País "muito melhor", inclusive sob o ponto de vista fiscal. "Para início dessa avaliação, ele encontrará um País crescendo. Em segundo lugar, terá uma situação fiscal ajustada. Para isso, estamos todos trabalhando para a reforma da Previdência", disse Meirelles, durante coletiva de imprensa.



Ele afirmou ainda que o próximo presidente encontrará um País mais produtivo, "capaz de produzir mais por horas trabalhadas". "Temos ampla gama de reformas em andamento. A expectativa é de entregar o País melhor sob o ponto de vista fiscal, mais produtivo, com inflação na meta, juros mais baixos e crescendo a taxas mais sustentáveis."



Durante a coletiva, Meirelles também foi questionado a respeito de uma possível candidatura à Presidência da República. Ele evitou, no entanto, falar a respeito.



A coletiva desta segunda foi convocada para que Meirelles e o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, falassem sobre a regra de ouro, um dos pilares para o equilíbrio das contas públicas no Brasil. Essa regra impede a emissão de dívida pelo governo para o pagamento de despesas correntes, como salários e conta de luz.



Nos últimos dias, o debate sobre a flexibilização da regra de ouro se intensificou, em meio às dificuldades do governo para fechar as contas. Uma das propostas que vinha sendo discutida no governo é a de mudar as regras para 2019.



(Fabrício de Castro, Eduardo Rodrigues e Idiana Tomazelli)