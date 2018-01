IPC-S sobe 0,31% na 1ª quadrissemana de janeiro, ante 0,21% na anterior, diz FGV

São Paulo, 08 - A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu para 0,31% na primeira quadrissemana de janeiro, informou nesta segunda-feira, 8 a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou 0,10 ponto porcentual acima do registrado na leitura imediatamente anterior, a última de 2017, quando o indicador havia apresentado uma variação de 0,21%.



Das oito classes de despesas analisadas, cinco apresentaram acréscimo nas taxas: Alimentação (0,27% para 0,60%), Habitação (-0,33% para -0,23%), Educação, Leitura e Recreação (0,37% para 0,47%), Comunicação (-0,07% para 0,12%) e Despesas Diversas (0,21% para 0,28%).



Em contrapartida, três grupos registraram desaceleração no período, de acordo com a FGV: Transportes (0,78% para 0,71%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,45% para 0,43%) e Vestuário (0,11% para -0,10%).



(Thaís Barcellos)