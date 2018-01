Presidente do Fed de Cleveland quer foco em estabilidade de preços e emprego

A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, informou que, embora a estabilidade financeira seja muito importante para o banco central, isso não deveria ser um objetivo oficial.



"A política monetária deve continuar focada na promoção da estabilidade de preços e no nível máximo de empregos e não ter um terceiro objetivo de estabilidade financeira", disse Mester em discurso na Filadélfia, em evento da Associação Econômica Americana, neste sábado. Ela tem direito a voto nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, mas não comentou as perspectivas para a política econômica e monetária em suas declarações.



Loretta explicou que, apesar de não querer que o Fed tenha um mandato oficial sobre a estabilidade financeira, a questão é importante para o banco central. Ela também disse que o Fed e outras autoridades devem continuar aprimorando a detecção de problemas do setor financeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.