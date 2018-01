Ambev e 99 fazem parceria para oferecer desconto de 50% em corridas

A gigante de cervejas Ambev fechou uma parceria com o aplicativo de transporte 99 para oferecer 50% de desconto nas corridas na cidade de São Paulo. O desconto, entretanto, fica limitado a R$ 10. A promoção, que começou nesta sexta-feira, 5, valerá até o dia 25 de fevereiro para corridas de volta feitas entre as 18 horas de sexta-feira e 18 horas de domingo.



"Para ganhar o desconto, na viagem de ida o usuário deve solicitar um carro de qualquer categoria da 99 e selecionar a opção “Volta segura Cervejaria Ambev - Ida” nos meios de pagamento. Esta viagem não terá descontos", explica a Ambev, em nota. Ao encerrar a corrida de ida, o usuário receberá um voucher com o desconto para a volta.



Para garantir o desconto na viagem de retorno para casa, os usuários do aplicativo da 99 devem solicitar a opção “Volta segura Cervejaria Ambev - Volta” no menu de opções de pagamento.



Mas é preciso prestar atenção, cada usuário do aplicativo só poderá usar o desconto uma vez por fim de semana. A Ambev esclarece ainda que o desconto oferecido pela promoção não é cumulativo com outras ações da 99.