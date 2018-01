IBGE: produção de bens de capital opera 36,1% abaixo de pico de setembro de 2013

Rio, 05 - A estabilidade na produção de bens de capital na passagem de outubro para novembro interrompeu uma sequência de sete meses consecutivos de avanços, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado não interrompe a tendência de recuperação, mas ainda há longo caminho a percorrer até retomar as perdas anteriores, afirmou André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.



A produção de bens de capital opera 36,1% abaixo do pico registrado em setembro de 2013. "Há melhora recente, mas ainda há um distanciamento importante do ponto mais elevado de produção", frisou Macedo.



O crescimento na fabricação de máquinas e equipamentos para exportação e de caminhões para os mercados doméstico e externo vem sustentando a retomada. No caso dos bens de consumo duráveis, houve um avanço significativo de 2,5% na produção em novembro ante outubro, estimulado por uma demanda interna maior diante do aumento da renda das famílias.



"A alta de bens duráveis foi puxada por automóveis, eletrodomésticos, motocicletas e móveis. Isso tem relação com as encomendas de fim de ano", explicou Macedo.



(Daniela Amorim)