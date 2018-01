Venda de veículos novos cresce 9,2% em 2017 e supera a de usados, diz Anfavea

São Paulo, 05 - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou nesta sexta-feira, 5, que as vendas de veículos novos cresceram 9,2% em 2017, para 2,239 milhões de unidades, depois de quatro anos seguidos de retração. A associação destacou que, pela primeira vez desde 2012, a variação da venda de novos foi superior à do mercado de usados, que cresceu um pouco mais de 6%.



Só em dezembro, as vendas de novos subiram 4,1% em relação a igual mês do ano anterior, para 212,6 mil unidades. O volume, se comparado a novembro, apresentou variação igual, com expansão de 4,1%.



Por segmento, as vendas dos chamados veículos leves, que somam os automóveis e comerciais leves e representam mais de 90% do mercado total, tiveram alta de 9,4% em 2017 ante 2016, para 2,175 milhões de unidades. Em dezembro, os emplacamentos registraram 205,3 mil unidades, alta de 3,1% em relação a igual mês do ano anterior e de 3,9% na comparação com novembro.



Entre os pesados, a venda de caminhões terminou 2017 com leve crescimento de 2,7%, para 51,9 mil unidades. Em dezembro, foram 6 mil unidades vendidas, avanço de 36,5% ante igual mês de 2016 e de 11% em relação a novembro.



No caso dos ônibus, os emplacamentos somaram 11,7 mil unidades em 2017, expansão de 5,3% em relação a 2016. Em dezembro, foram 1,2 mil unidades vendidas, alta de 83,3% em relação a igual mês do ano anterior e avanço de 12,4% em relação a novembro.



Exportações



As exportações em valores de veículos e máquinas agrícolas somaram US$ 15,851 bilhões em 2017, alta de 48,6% em relação a 2016, mostram dados divulgados pela Anfavea, associação que representa as montadoras. Em dezembro, as exportações atingiram US$ 1,308 bilhão, avanço de 40,3% na comparação com dezembro de 2016, mas queda de 8,1% ante novembro.



No último mês do ano, foram exportadas 61,1 mil unidades de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, queda de 2,6% na comparação com dezembro do ano anterior e de 16,3% ante novembro. Em 2017, houve avanço de 46,5% sobre 2016, para 762 mil unidades, recorde histórico do setor.



(André Ítalo Rocha)