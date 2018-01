Inflação anual ao consumidor da zona do euro desacelera para 1,4% em dezembro

Londres, 05 - O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,4% na comparação anual de dezembro, perdendo força em relação ao aumento de 1,5% observado em novembro, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.



A prévia de dezembro veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires.



O resultado também mostrou que a inflação na zona do euro se afastou um pouco mais da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2,0%.



No fim de 2016, porém, a taxa anual de inflação da região estava em 1,1%.



Apenas o núcleo do CPI do bloco, que exclui os preços de energia e de alimentos, teve alta de 0,9% na comparação anual de dezembro, mesma variação de um ano antes, mas aquém da projeção do mercado, que era de aumento de 1%. Fonte: Dow Jones Newswires.