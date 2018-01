IPC-Fipe sobe 0,55% em dezembro e encerra 2017 com inflação de 2,27%

São Paulo, 05 - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,55% em dezembro, variação que representa quase o dobro do aumento de 0,29% observado em novembro, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



A taxa de dezembro ficou perto do teto de 10 estimativas colhidas pelo



Projeções Broadcast



, que iam de alta de 0,40% a 0,57%, e acima da mediana, de 0,49%.



Na terceira quadrissemana de dezembro, o índice registrou avanço um pouco menor que no fechamento do mês, de 0,52%.



Ao longo de 2017, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,27%. O resultado ficou dentro do intervalo projetado de 2,10% a 2,84%, mas superou a mediana, de 2,19%.



Em dezembro, ganharam força ou passaram para inflação os grupos Habitação (de 0,34% em novembro para 0,73% no mês passado), Alimentação (de -0,68% para 0,31%) e Saúde (de 0,42% para 0,45%).



Por outro lado, desaceleraram os grupos Transportes (de 0,89% em novembro para 0,76% em dezembro), Despesas Pessoais (de 1,30% para 0,70%), Vestuário (de 0,23% para 0,11%) e Educação (de 0,10% para 0,08%).



Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe em dezembro:



- Habitação:



0,73%



- Alimentação:



0,31%



- Transportes:



0,76%



- Despesas Pessoais:



0,70%



- Saúde:



0,45%



- Vestuário:



0,11%



- Educação:



0,08%



- Índice Geral:



0,55%



(Sergio Caldas)