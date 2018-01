Desembolso do BNDES para infraestrutura cresce 13% e soma R$ 19,8 bi em 2017

Rio, 04 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R$ 19,83 bilhões para empréstimos já aprovados em 2017, uma alta nominal (sem descontar a inflação) de 13% em relação ao valor de 2016.



Segundo Marilene Ramos, diretora das áreas de infraestrutura do BNDES, tradicionalmente o setor responde por 30% a 40% dos desembolsos totais do banco de fomento, o que aponta para um valor de desembolsos abaixo de R$ 70 bilhões.



Em 2016, o banco liberou um total de R$ 88,3 bilhões. O BNDES informará os dados fechados de 2017 no próximo dia 30.



Para 2018, o BNDES projeta liberar R$ 23 bilhões para o setor de infraestrutura, disse Marilene.



A executiva acredita que o papel do banco no financiamento à infraestrutura se manterá mesmo com a entrada em vigor da Taxa de Longo Prazo (TLP), o novo juro do BNDES, em vigor desde 1º de janeiro.



"Mesmo com a entrada da TLP acreditamos que o papel do banco no financiamento da infraestrutura continuará tao relevante como vem sendo", afirmou Marilene.



(Vinicius Neder)