Estoques de petróleo nos EUA caem 7,419 milhões de barris na semana

São Paulo, 04 - Os estoques de petróleo nos Estados Unidos registraram queda de 7,419 milhões de barris na semana encerrada em 29 de dezembro, para 424,463 milhões de barris, informou nesta quinta-feira o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda menor, de 4,7 milhões de barris.



O volume estocado de gasolina aumentou 4,813 milhões de barris no mesmo período, para 233,187 milhões de barris, ante projeção de alta de 2,0 milhões de barris dos analistas. Já os estoques de destilados saltaram 8,899 milhões de barris, para 138,834 milhões de barris, em um resultado bastante superior à expectativa de avanço de 200 mil barris.



A taxa de capacidade das refinarias subiu de 95,7% na semana anterior para 96,7%, contrariando previsão de queda para 95,6%. Os estoques de petróleo em Cushing, por sua vez, recuaram 2,441 milhões de barris, para 48,973 milhões de barris.



A produção de petróleo nos EUA reverteu a queda vista na semana anterior e voltou a subir, apresentando avanço de 9,754 milhões de barris na semana passada para 9,782 milhões de barris, de acordo com o relatório do DoE. (Com Dow Jones Newswires)



(Victor Rezende)