Fenabrave prevê crescimento de 11,8% na venda total de veículos novos em 2018

São Paulo, 04 - A Fenabrave, associação que representa as concessionárias de veículos no Brasil, informou nesta quinta-feira, 4, que espera crescimento de 11,8% nas vendas em 2018, para 2,5 milhões de unidades, em conta que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.



Na projeção para os chamados veículos leves, que somam os automóveis e comerciais leves e representam mais de 90% do mercado total, a Fenabrave estima expansão de 11,9%, para 2,43 milhões de unidades.



No caso dos caminhões, a expectativa é de avanço de 9,5%, para 57 mil unidades. Entre os ônibus, a previsão da Fenabrave é de expansão de 5,4%, para 15,9 mil unidades.



(André Ítalo Rocha)