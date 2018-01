Pequim, 03 - A agência estatal Xinhua pediu que os Estados Unidos adotem medidas para controlar as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos e pediu mais cooperação bilateral. Mas também advertiu, em um comentário, que Pequim adotará "medidas retaliatórias" em 2018, caso os EUA continuem a adotar uma mentalidade de soma zero.



A Xinhua também criticou os EUA por adotarem "uma abordagem cada vez mais protecionista e isolacionista". A agência argumenta que a China tem feito esforços para promover a cooperação com Washington. Fonte: Dow Jones Newswires.