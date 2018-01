Taxa de desemprego da Alemanha se mantém em 5,5% em dezembro, como previsto

Frankfurt, 03 - A taxa de desemprego ajustada da Alemanha ficou em 5,5% em dezembro, inalterada ante a revisão do mês anterior e permanecendo no menor nível da série histórica iniciada em janeiro de 1992, de acordo com dados oficiais divulgados hoje. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal.



Os pedidos de auxílio-desemprego na maior economia da zona do euro caíram 29 mil em dezembro, após recuarem 20 mil em novembro. Os analistas esperavam queda de 10 mil no mês passado.



Em termos não ajustados, a taxa de desemprego alemã permaneceu em 5,3% no último mês do ano. Por sua vez, o número de desempregados no país avançou de 2,368 milhões em novembro para 2,385 milhões em dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.



(Estadão Conteúdo)