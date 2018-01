Índice de gerentes de compras industrial dos EUA sobe a 55,1 em dezembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos EUA subiu para 55,1 na leitura final de dezembro, de 53,9 registrado em novembro, segundo dados publicados há pouco pela IHS Markit. De acordo com a consultoria, a alta foi provocada por aumento mais rápido da produção e de novas encomendas, em meio a relatos de maior demanda.



Para Chris Williamson, economista-chefe da IHS Markit, "com o otimismo das empresas em relação a 2018 chegando ao maior nível em dois anos nos meses finais de 2017, as companhias claramente esperam estar mais ocupadas neste ano". (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)