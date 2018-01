Saiba como evitar dívidas e esticar seu dinheiro neste novo ano

(foto: Arte/Son Salvador)

Cartão ou dinheiro, débito ou crédito, parcelado ou à vista, pagamento on-line, cheque, transferência ou boleto. Hoje, a variedade de opções para pagar uma compra é tanta que pode levar o consumidor a cair em armadilhas e entrar em um ciclo de dívidas. Pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que quase 60 milhões de brasileiros estão com contas em atraso ou com o CPF restrito, o que impede empréstimos ou compras parceladas.

Para Alexandre Fragoso, educador financeiro do Instituto Eu Defino, não basta quitar as dívidas para escapar desse círculo vicioso. É preciso mudar o comportamento. “Sem fazer isso, a pessoa sai de uma dívida, mas, em seguida, já assume outra. É necessário priorizar os gastos”, diz.

Para o especialista, o autoconhecimento é o primeiro passo para ter uma vida financeira equilibrada. “Se não me conheço financeiramente, não consigo adotar uma estratégia para me organizar. Um modo simples de fazer isso é anotar todos os gastos do mês e agregá-los em grupos ou categorias para ter noção de qual parte da rotina diária está custando mais – e se o valor empregado é realmente necessário”, sugere.



Definir objetivos é o segundo passo indicado por Fragoso. “É o mais difícil, mas é importante saber o que você quer alcançar por meio do dinheiro. Isso o ajudará a evitar gastos desnecessários e a traçar o melhor caminho para sua vida financeira”, pontua. O terceiro passo é elaborar um orçamento que equilibre os fluxos de gastos e de renda. “Isso permite que a pessoa estabeleça um limite. Ela deve saber primeiro a quantia que entra na conta bancária. Depois, calcular quanto custarão as realizações pessoais e o prazo que tem para alcançá-las. A partir daí, pode definir quanto precisa guardar mensalmente para comprar o que deseja”, ensina o educador.





"É importante saber o que você quer alcançar por meio do dinheiro. Isso o ajudará a evitar gastos desnecessários" Alexandre Fragoso, educador financeiro



OBJETIVOS





Fragoso chama esse método de ARO (Autoconhecimento, Realizações e Orçamento) e o compara com o ato de andar de bicicleta. “No primeiro momento, é difícil pedalar. Depois, você ganha velocidade e faz menos esforço. Se parar de pedalar, a bicicleta roda de maneira sustentável por um tempo, mas vai cair em algum momento, assim como o consumidor cai nas dívidas”, compara.

Para Rogério Olegário, diretor-executivo da Libratta Finanças Pessoais, não existe uma regra básica para economizar, pois o que é importante para uma pessoa pode não ser para outra. “Na verdade, economizar é uma palavra que lembra restrição, e ninguém gosta disso, parece algo dolorido. O ser humano busca sempre o prazer e o conforto”, comenta. Por isso, Olegário sugere que as pessoas pensem em termos de realização de objetivos, pois é mais fácil guardar dinheiro tendo em mente as coisas boas e positivas que se quer obter. Outra orientação é não esperar sobrar dinheiro para, depois, investir. “Tem de calcular antes e já deixar separado quanto vai investir, no que e para que.”

A saída que Olegário indica para manter o equilíbrio financeiro é planejar as despesas para que elas caibam no orçamento. “As pessoas ficam apertadas porque gastam acima da capacidade e, normalmente, desconsideram despesas do dia a dia, mesmo sabendo que são indispensáveis. Quando algum evento inesperado ocorre, elas têm de contrair dívidas e pagam juros”, observa. “É preciso ter um plano de voo, disciplina e compromisso consigo mesmo.”



DECISÕES POR IMPULSO





Myrian Lund, planejadora financeira e professora da Fundação Getulio Vargas (FGV), observa que, ao fazer uma planilha financeira, sempre é possível descobrir como reduzir gastos. “A mudança de hábito tem que ser em função de tirar o consumidor do cheque especial. Juntar o dinheiro para liquidar uma dívida é um passo importante dessa transformação”, ressalta. Outra recomendação é ter cuidado com os desejos imediatos. “O grande segredo para ter um ano diferente é agir devagar”, diz Myrian Lund, observando que decisões tomadas por impulso são armadilhas para o consumidor e que aprender com os erros passados é essencial.

A professora da FGV alerta ainda que é preciso ter cuidado com as promoções. “Quando se vê diante de uma oferta vantajosa, o consumidor tende a comprar mais do que o normal e, consequentemente, gasta mais. Muitas vezes, porém, ele nem precisa do produto, que leva somente por estar barato. Então, é necessário usar a razão para não estourar o orçamento.”



"Quando você determina os objetivos, eles acabam quase dizendo quem você é. De certa forma, eu só trabalho para realizar meus objetivos e o dinheiro é o meio pelo qual tento alcançá-los"



. Luís Felipe Silva Pereira, publicitário





"As pessoas ficam apertadas porque gastam

acima da capacidade e, normalmente, desconsideram despesas do

dia a dia, mesmo sabendo

que são dispensáveis"



. Rogério Olegário, diretor-executivo da Libratta Finanças Pessoais



Método para economizar

O publicitário Luís Felipe Silva Pereira, de 23 anos, faz planejamento financeiro há cinco anos e, hoje, sua principal meta é conseguir se mudar para a Europa no próximo ano. “Quando passei na faculdade, ainda não tinha 18 anos, e meu pai disse que me daria uma mesada de R$ 300, como se fosse um presente mensal, mas colocou a condição de que eu teria de me organizar para usar o dinheiro de forma inteligente. Sentamos juntos e ele me mostrou o modelo de planejamento que tinha, com categoria de gastos”, conta.





Segundo Pereira, o modelo de planilha que seu pai usava fazia somente um diagnóstico dos gastos, mas não olhava para o futuro. “Comecei a desenvolver uma projeção anual de como poderia gastar. Então, calculava, por exemplo, que R$ 400 por mês em alimentos equivalem a R$ 11 mil por ano. Dessa forma, comecei a entender melhor como e com o que gastava.”





Em 2016, ele encontrou uma fórmula na internet chamada 50-35-15. Pela fórmula, a pessoa deve gastar 50% do orçamento com custos fixos, 35% com estilo de vida e 15% com investimento. “É bem bacana, porque você consegue projetar o custo das suas metas. O método diz quanto a mais você precisa ganhar com seu investimento para alcançar seu objetivo no prazo que deseja”, observa o publicitário.

Luís Pereira destaca que é difícil definir os objetivos por ser jovem e frequentemente mudar de sonhos. “Quando você determina os objetivos, eles acabam quase dizendo quem você é. É complicado definir para o que você quer se planejar, mas, de certa forma, eu só trabalho para realizar meus objetivos e o dinheiro é o meio pelo qual tento alcançá-los. Como o objetivo de mudar para a Europa é muito importante para mim, troquei o investimento pelo estilo de vida, ou seja, destino 35% da renda para investimento e gasto 15% com estilo de vida.” (AR)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Odail Figueiredo