Ex-chefe de infraestrutura do Reino Unido promete lutar contra o Brexit

Londres, 30 - O ex-chefe de infraestrutura da Grã-Bretanha, Andrew Adonis, prometeu neste sábado desafiar o Brexit, cujo processo está sendo capitaneado pela primeira-ministra Theresa May.



Adonis disse que fará campanha em 2018 para manter o país na União Europeia e criticou a forma como a premiê tem conduzido o processo do Brexit. "Isso pode nos levar a uma calamidade econômica", afirmou à Rádio BBC.



"Creio que muitas pessoas que votaram a favor do Brexit o fizeram sem se dar conta de que se tornarão mais pobres", complementou.



Adonis deixou o cargo na sexta-feira e disse que sua renúncia ocorria em protesto. Ele, que é membro do Partido Trabalhista, pediu também que outras figuras políticas do alto escalão se manifestem contra o Brexit. Fonte: Associated Press.



