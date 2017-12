Consumo de energia elétrica medido pela EPE cresce 2,4% em novembro

Rio, 29 - O consumo de energia elétrica medido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) subiu 2,4% em novembro, totalizando 39.543 gigawatts-hora (GWh), informou a EPE nesta sexta-feira, 29. O resultado foi o melhor para o mês desde 2014.



Segundo a EPE, o consumo industrial subiu 3,3%, com destaque para os segmentos de produtos de metal (exceto máquinas e equipamentos), que subiu 7,9%, extrativo, que teve alta de 7,5%, e automotivo, que subiu 7,5%. O consumo residencial teve crescimento de 2,5%, e o consumo comercial subiu 2,1%.



Todas as regiões do País apresentaram taxa positiva, segundo a Resenha Mensal publicada pela EPE mensalmente, com destaque para o Centro-Oeste teve alta de 5,7%; o Sul de 3,4%; o Sudeste de 2,3%. No ano, o consumo de energia elétrica acumula alta de 0,8%.



(Denise Luna)