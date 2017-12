BC divulga a taxa de juros prefixada e o fator de ajuste da TLP para janeiro/18

Brasília, 29 - O Banco Central (BC) divulgou nesta sexta-feira, 29, os primeiros parâmetros para o cálculo da nova Taxa de Longo Prazo (TLP) que passa a vigorar em janeiro de 2018. Em um comunicado divulgado no BC Correio, a autoridade monetária informa dois fatores usados para o cálculo.



A taxa de juros prefixada chamada de "JM" para janeiro de 2018 ficou estabelecida em 4,74% ao ano. Já o fator de ajuste para o ano de 2018 que recebe a terminologia de "AK" na fórmula será de 0,57 no primeiro ano. Esse fator chegará a 1 em 2023. Os detalhes estão no comunicado 31.536 divulgado no final da manhã pelo BC.



Em nota, o BC informa que divulgará sempre no último dia útil de cada mês um comunicado com a taxa mensal "JM" para o mês seguinte e o fator de ajuste do ano em curso.



(Fernando Nakagawa)