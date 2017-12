Inflação ao consumidor prévia de dezembro supera previsões na Alemanha

São Paulo, 29 - O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha teve alta de 0,6% na preliminar de dezembro, na comparação com o mês anterior, e avançou 1,7% na comparação anual. Os números oficiais superaram as projeções dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que eram de alta mensal de 0,5% e de 1,5% no ano.



O CPI harmonizado para a União Europeia avançou 0,8% no mês e 1,6% na comparação anual de dezembro. As projeções, nesse caso, eram de altas de 0,6% e 1,4%, respectivamente.



(Gabriel Bueno da Costa, com informações da Dow Jones Newswires)