China lança mecanismo temporário para garantir liquidez durante Ano Novo Lunar

Pequim, 29 - O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmou nesta sexta-feira que estabelecerá um mecanismo de compulsório temporário para garantir a liquidez necessária dos bancos comerciais durante o Ano Novo Lunar no país. Em breve comunicado, o banco central disse que fornecerá caixa para alguns bancos, que por sua vez poderão oferecer montantes relativamente grandes de dinheiro ao mercado.



A intenção oficial é evitar a falta de dinheiro durante o feriado, que cai em meados de fevereiro no próximo ano. O PBoC disse que os bancos podem obter um corte de até 2 pontos porcentuais, por 30 dias, sobre o compulsório deles, no âmbito desse mecanismo temporário.



O banco central chinês normalmente injeta grandes montantes para garantir liquidez no sistema financeiro antes de feriados prolongados do país, quando os consumidores demandam mais dinheiro. Fonte: Dow Jones Newswires.