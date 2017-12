Engie assume operação das usinas Miranda e Jaguara em Minas Gerais

São Paulo, 28 - A Engie assume na sexta-feira, 29, a operação das usinas hidrelétricas Jaguara (424 MW) e Miranda (408 MW), ambas em Minas Gerais e adquiridas em leilão por R$ 3,5 bilhões. Arrematadas em setembro, as duas usinas estão até esta quinta-feira, 28, em operação das usinas compartilhada com a Cemig.



"A aquisição dessas duas usinas representa aumento de capacidade instalada em energia renovável de base hidrelétrica, que é o forte da Engie no Brasil e, portanto, em linha com a estratégia de crescimento sustentável da empresa", informa a companhia, em comunicado.



Para o consumidor final, a troca na gestão não trará mudanças, já que a energia gerada pelas usinas é entregue ao Sistema Interligado Nacional (CIN) por meio de empresas de transmissão e distribuição. "Daremos continuidade na excelência operacional das duas hidrelétricas", afirma, na nota, o diretor-presidente da Engie Brasil Energia, Eduardo Sattamini. "Minas Gerais é um Estado importante para o Brasil e onde a Engie já está presente com suas empresas de Serviços de Energia e de Engenharia", ressalta.



(Fátima Laranjeira)