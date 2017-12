Estoques de petróleo caem 4,609 milhões de barris na semana nos EUA

São Paulo, 28 - Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 4,609 milhões de barris na semana encerrada no dia 22, a 431,882 milhões de barris, informou nesta quinta-feira o Departamento do Trabalho (DoE, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda menor, de 3,7 milhões de barris.



Os estoques de gasolina tiveram aumento de 591 mil barris, a 228,374 milhões de barris, ante projeção de alta de 600 mil barris dos analistas. Os estoques de destilados, por sua vez, aumentaram 1,09 milhão de barris, a 129,935 milhões de barris, o que contrariou a expectativa de queda de 500 mil barris.



A taxa de capacidade das refinarias subiu de 94,1% na semana anterior para 95,7%, quando os analistas esperavam estabilidade. Os estoques de petróleo em Cushing recuaram 1,584 milhão de barris, a 51,414 milhões de barris.



A produção de petróleo dos EUA caiu a 9,754 milhões de barris por dia, de 9,789 milhões de barris por dia na semana anterior, de acordo com o relatório do DoE.



(Gabriel Bueno da Costa, com informações da Dow Jones Newswires)